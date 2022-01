Elon Musk, studente crea bot che traccia i voli del suo jet privato

Appassionato di tecnologia e figlio di un dipendente dell'industria aerospaziale, il ragazzo ha creato un programma informatico per tracciare i voli dell'aereo del milionario che, per bloccarlo, gli ha offerto 5000 dollari

Lui ha 19 anni ed è uno studente della University of Central Florida, appassionato di voli e tecnologia. L’ altro ne ha 50 ed è uno degli uomini più ricchi del pianeta. Sono Jack Sweeney ed Elon Musk e sono i protagonisti di questa storia che ha dell’incredibile. Sì, perché per bloccare il ragazzo il miliardario gli ha offerto 5 mila dollari.

Il profilo creato nel 2020 e la proposta di Musk

L' account è stato creato nel 2020 dal ragazzo, che è un grande fan di Musk, il quale lo ha contattato di persona su Twitter chiedendogli, in nome della privacy, di cancellare l’account. Il milionario si informa su quanto il ragazzo guadagni attraverso il bot e , a fronte di 20 dollari al mese (questo il guadagno) gliene offre 5000. Ma il 19 enne gioca al rialzo chiedendo la possibilità di salire a 50.000. “Sarebbe un grande sostegno per il college e mi permetterebbe eventualmente di comprarmi una macchina, forse anche una Model 3 ”, spiega in attesa della risposta di Musk, che pare non abbia pagato ancora nessuna cifra.