Arriva Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, nuovo videogioco Ubisoft

La nuova avventura firmata Ubisoft proietta i giocatori in un mondo vittima del pericolosissimo parassita Chimera, tra scontri tattici, strategie complesse e un multiplayer frenetico da condividere con gli amici Condividi

20 capitoli della saga dal 1998 ad oggi. E ora una nuova avventura. Rainbow Six Extraction, ultimo esponente della serie ispirata ai celebri romanzi di Tom Clancy. Il nuovo videogioco vede il giocatore impegnato a fronteggiare l’incontrollabile avanzata della forma di vita aliena Chimera, in grado di prendere il controllo degli esseri umani, rendendoli delle armi quasi inarrestabili. L’unica speranza di contenere la minaccia è riposta nel REACT, organizzazione altamente specializzata composta da alcuni dei più iconici Operatori di Rainbow Six Siege, dal versatile Fuze, agente specializzato della Spetsnaz, a Hibana, esperta in infiltrazioni ad alto rischio.

Il gioco Il gioco si presenta come uno sparatutto tattico cooperativo, un’esperienza mozzafiato da vivere in compagnia fino a 3 giocatori, l’ideale per tutti gli amanti della strategia. Gli appassionati del multiplayer a squadre, poi, avranno pane per i loro denti, grazie a ben 12 mappe dinamiche e 13 tipi di missioni tattiche, caratterizzate da variabili imprevedibili che costringono il team ad adottare soluzioni sempre diverse. I giocatori potranno contare su 18 Operatori, 69 differenti armi e 25 dispositivi speciali, un vero e proprio arsenale appositamente studiato per respingere il parassita Chimera, capace di materializzarsi sotto forma di 13 tipi di avversari diversi, detti Archei, tutti con caratteristiche e modi di combattere estremamente peculiari. Rainbow Six Extraction è l’ideale per divertirsi insieme anche grazie all’esclusivo Buddy Pass, che permette di invitare due compagni con i quali affrontare orde di nemici per 14 giorni a prescindere che possiedano o meno il gioco.

9 sfide con difficoltà sempre crescente Il livello di sfida massimo viene raggiunto con il Protocollo Maelstrom, modalità pensata per i team più organizzati, che prevede il completamento di 9 sfide di difficoltà crescente. Solo attraverso il gioco di squadra e un approccio davvero strategico sarà possibile portare a termine le missioni e scalare le posizioni della classifica globale, dove vengono raccolti i punteggi dei migliori giocatori, ai quali viene assegnato un grado di qualificazione tra rame, argento, oro, platino e diamante sulla base dell’andamento di ogni singola partita. Una prova di sopravvivenza degna dei migliori Operatori sulla piazza, che terrà incollati allo schermo tutti i fan della serie sparatutto targata Ubisoft.