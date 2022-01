“Novecento” di Alessandro Baricco è la prima opera letteraria in NFT

Lo scrittore torinese ha trasformato la lettura del suo monologo, datato 1994, in un’opera unica digitale, certificata. Già ampiamente utilizzato nel mondo dell’arte, oggi l’NFT viene utilizzato per la prima volta in Italia per un’opera letteraria Condividi

Si chiama Novecento. The Source Code e sarà messo in vendita sulla piattaforma OpenSea nel mese di marzo. Si tratta della versione NFT (Non-Fungibile Token) della celeberrima opera dello scrittore Alessandro Baricco. Lo scrittore torinese ha trasformato la lettura del suo monologo, datato 1994, in un’opera unica digitale, certificata. Novecento, o meglio il suo file audio, una volta venduto diverrà proprietà esclusiva dell’acquirente, tramite tecnologia NFT che ne assicura l’esclusività di possesso. Già ampiamente utilizzato nel mondo dell’arte, oggi l’NFT viene utilizzato per la prima volta in Italia per un’opera letteraria.

Cosa significa NFT approfondimento Nft, quali sono i rischi dei non fungible token. IL PODCAST “Gli Nft sono opere digitali a disposizione gratuitamente, delle quali viene certificato un solo esemplare. Questo originale viene poi venduto a collezionisti, a persone che desiderano possederlo“, ha spiegato l’autore in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “C’è qualcosa che sta succedendo oggi, e sta succedendo nel quadrato formato da questi quattro punti: blockchain, criptovalute, NFT, DAO. Lì dentro c’è qualcosa che probabilmente è destinato a cambiare di molto la nostra vita, come è successo dieci anni fa con le App, per esempio. Quindi mi sono detto: voglio finire dentro quel quadrato e il modo migliore per vedere cosa c’era là dentro era fare un NFT. Mi sembrava che nessuno lo avesse fatto con la letteratura e anche questo mi ha attirato molto, per scompigliare un po’ le carte del mio mondo produttivo letterario, che sono ancora molto antiche. Con l’aiuto di alcuni esperti ho prodotto questo NFT, che è insieme un nuovo capitolo di The Game e l’ennesimo capitolo della mia storia con quella di Novecento, che probabilmente è il codice sorgente di tutta la mia opera”, ha detto ancora lo scrittore.