Nft, quali sono i rischi dei non fungible token. IL PODCAST

Un artista di nome Beeple ha venduto tempo fa un’opera d’arte all’asta per più di 69 milioni di dollari. O meglio, ha venduto l’Nft, che sta per non-fungible token. In breve: gli Nft sono dei certificati digitali. Quella che viene venduta infatti, solitamente non è l’opera d’arte, l’oggetto, il file, che infatti rimane lì dov’è, a disposizione di tutti. Viene venduto un certificato di autenticità che si basa sulla blockchain, la stessa tecnologia delle criptovalute. Bolla sul punto di esplodere o fenomeno destinato a rimanere? Di sicuro c’è che il 2021 è stato anche l’anno degli NFT. Ma dove girano i soldi, ormai lo sappiamo, arrivano anche i criminali. Ne parliamo nella nuova puntata di 1234.