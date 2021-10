Cybersecurity, un attacco in diretta. IL PODCAST

Puntata speciale di 1234 in occasione del mese della cybersecurity. Con una simulazione vi raccontiamo passo dopo passo cosa avviene durante un attacco informatico. Lo facciamo insieme ad Alessandro Reina di Spike Reply

Dall'invio di una mail di phishing all'accesso a tutti i documenti del computer: in occasione del mese della cybersecurity abbiamo realizzato una puntata speciale del podcast, praticamente tutta in presa diretta. Vi raccontiamo passo dopo passo come funziona un attacco informatico. Lo facciamo con l'aiuto di Alessandro Reina di Spike Reply.