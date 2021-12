Metaverso, utente paga 650mila dollari per yacht virtuale

Lo yacht è stato venduto in formato Nft, cioè di certificato digitale, per 149 Ethereum, una criptovaluta, pari ad oltre 600mila dollari

Non ci potrà mai salire, ma solo l’idea ha convinto un utente a pagare oltre 650mila dollari. L'imbarcazione si chiama Metaflower Super Mega Yacht e navigherà all'interno del mondo virtuale di The Sandbox, la piattaforma online che riproduce una struttura simile al mondo reale, che ha attirato già le attenzioni di vari marchi e personaggi famosi tra cui Adidas e Snoop Dogg.

Lo yatch virtuale

approfondimento

Khaby Lame e Mark Zuckerberg insieme per promuovere Meta. VIDEO

La nave virtuale è descritta come un megayacht di lusso a quattro piani, con una cabina per dj, due eliporti, varie aree lounge, una pista da ballo e una vasca idromassaggio. La notizia è stata riportata da HypeBeast, secondo cui l'Nft è stato creato da Republic Realm, una delle società che si sta lanciando nel metaverso, e fa parte di una collezione di beni virtuali di lusso che comprende anche isole private, moto d'acqua e motoscafi. Ad esempio, la creazione di cento isole private sotto forma di Nft, è andata sold out in meno di 24 ore a un prezzo di partenza di circa 280mila dollari.