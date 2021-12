Google dedica un doodle a Georges Seurat, maestro del puntinismo

A soli 26 anni l'artista francese ha dipinto quello che è considerato il suo grande capolavoro, “Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte – 1884“, ora custodito nella Helen Birch Bartlett Memorial Collection, The Art Institute of Chicago

La ricerca sul colore

Parigino, classe 1859, Georges Seurat è uno degli artisti che meglio ha raccontato le qualità della luce con tecniche conosciute come puntinismo e divisionismo. Nelle sue opere Seurat apponeva pennellate molto precise e ravvicinate di colori puri e complementari in modo da ingannare l’occhio dell’osservatore. La ricerca dell’artista si basò sul modo di rappresentare i colori “puri” cioè non mescolati, in tutta la loro luminosità creando però gradazioni di colore. L’interesse di Seurat per i colori nacque probabilmente dalla lettura di “Legge del contrasto simultaneo dei colori” del chimico Michel Eugène Chevreul.