Black Friday 2021, 23 offerte Amazon da non perdere oggi

Il Black Friday di Amazon è ricchissimo di offerte tech: abbiamo selezionato le migliori per voi Condividi

Aspirapolveri, accessori per il computer e per lo smartphone, zaini, piastre per capelli & co: il Black Friday di Amazon è ogni anno attesissimo. Ecco le migliori offerte della giornata.

Tineco FLOOR ONE S3 Aspirapolvere È scontata di oltre il 30% questa aspirapolvere ultra potente, efficace su ogni superficie asciutta o bagnata. Prezzo: 279,30 euro Grazie alla sua tecnologia leader nel settore, questa aspirapolvere Tineco è venduta in oltre 60 Paesi. Il sensore iLoop Smart permette di aspirare anche le più piccole particelle di sporco secco o bagnato su ogni pavimento o superficie (dal cotto alla pietra, dal legno al marmo), regolando la potenza di aspirazione e la fuoriuscita di acqua sulla base di quanto “trova”. L’intuitivo display a LED consente di tenere sotto controllo il livello della batteria, mentre la funzione di autopulizia consente di non toccare i rulli sporchi: questi vengono puliti dall’interno, come anche i tubi e le spazzole. Silenziosa e senza fili, Tineco FLOOR ONE S3 è dotata di due serbatoi divisi: uno per l’acqua pulita e il detersivo, l’altra per lo sporco aspirato.

Garmin Fenix 6X PRO - GPS Smartwatch Lo smartwatch perfetto per chi fa sport, con oltre 30 app e un prezzo ora scontato del 30%. Prezzo: 489,90 euro Il Garmin Fenix 6X PRO è il vero alleato per gli sportivi, con un’autonomia GPS + cardio di 60 euro e un display da 1,4” facilmente visibile anche quando la luce ambientale è molto forte. Soprattutto, però, è uno smartwatch sicuro: se rileva una caduta, le funzioni di Incident detection e di tracciabilità possono inviare ai tuoi contatti un messaggio di emergenza con posizione e tracking. Non solo: il sensore ottico per il rilevamento della frequenza cardiaca monitora l’intensità del lavoro cardiocircolatorio durante l’attività fisica e identifica l’HRV (Heart Rate Variability), così da fornire informazioni sul livello di stress e sulla sussistenza delle ideali condizioni per allenarsi (o, al contrario, per recuperare).

Kartell Battery Lampada da Tavolo Icona del design, qui nella variante cristallo, è perfetta in ambienti classici come moderni. Prezzo: 125,99 euro Disegnata da Ferruccio Laviani, Battery di Kartell è un’iconica abat-jour dalle dimensioni compatte, ricaricabile al 100% tramite una semplice spina elettrica così da raggiungere un’autonomia di 8 ore. Le sue misure sono di 26 x 12 x 12 cm, i suoi colori sono numerosi. Realizzata in PMMA trasparente o colorato in massa, essendo ricaricabile può essere portata anche all’aperto.

Marshall - Speaker Stanmore II Il diffusore più versatile di casa Marshall è la scelta perfetta per stanze di ogni dimensione. Prezzo: 249 euro Design classico e prestazioni potenti, Stranmore II è dotato di Bluetooth 5.0 e di tecnologia aptX per un suono senza fili in un raggio di 10 metri. Diffonde con facilità ed efficacia la musica proveniente da smartphone, tablet e computer dotati di Bluetooth, senza il bisogno di cavi, con la garanzia di un suono preciso e pulito.

ESR Caricatore Wireless Il caricatore wireless per auto è compatibile con iPhone 13/13 Pro/13 mini/13 PRO Max/12/12 Pro/12 mini/12 PRO Max. Prezzo: 23,24 euro Sicuro e stabile, semplice da montare e regolabile liberamente, questo caricatore wireless da auto è dotato di ricarica rapida abilitata dalla gestione intelligente del calore. Il blocco magnetico protegge il telefono anche sulle strade più tortuose, la clip girevole garantisce la compatibilità con la maggior parte delle bocchette d'aria. Funziona con un adattatore QC da 18 W.

Kartell Bourgie Lampada da Tavolo Best-seller di casa Kartell, la lampada da tavolo Bourgie è ora scontata dal 20%. Prezzo: 226,99 euro Disegnata da Ferruccio Laviani, la lampada Bourgie è tra i modelli Kartell più venduti. Con diametro 37 cm, e altezza di 68/78, ha una base barocca e un cappello a effetto plissé. Il particolare sistema di aggancio del cappello consente di ottenere tre differenti altezze, così da fare di Bourgie una lampada decorativa, una lampada da tavolo o da scrivania. La si può posizionare su un tavolino in soggiorno, posare sul pavimento come se fosse una scultura.

Remington Piastra Larga Shine Therapy Arricchita con olio di argan marocchino, capace di garantire un liscio perfetto, la piastra Remington non rovina i capelli. Prezzo: 41,99 euro La piastra Shine Therapy di Remington è dotata di larghe piastre in ceramica ed arricchita con olio di argan maroccchino: una vera manna, contro capelli secchi e crespi. Perfetta per capelli spessi e folti, ha un display digitale per impostare la temperatura e raggiunge il riscaldamento massimo in soli 15 secondi. Si spegne automaticamente dopo 60 minuti di non utilizzo.

Polar Ignite 2 - Smartwatch per il fitness Fitness watch elegante e semplice da utilizzare, è l’ideale compagno d’allenamento. Prezzo: 159,90 euro Polar Ignite 2 è una vera e propria guida personalizzata per il proprio allenamento, il recupero e il sonno. Dotato di funzioni smartwatch (dal controllo della musica alle previsioni meteo), la sua batteria dura fino a 5 giorni in modalità orologio o fino a 20 ore in modalità di allenamento. Monitora costantemente la frequenza cardiaca, ma anche il recupero e il sonno, analizza le fonti d’energia utilizzate dopo ogni sessione di allenamento e consente di scegliere lo sport preferito tra oltre 130 combinazioni.

Nikon D3500 con Obiettivi Nikkor Reflex digitale entry level, è perfetta per chi si avvicina al mondo della fotografia. Prezzo: 679 euro La Nikon D3500 è stata ideata per chi intende avvicinarsi al mondo della fotografia di qualità, con un investimento contenuto e tutta la sicurezza d’un corpo macchina affidabile e semplice da usare. Dotata di sensore CMOS da 23,5x15,6 mm, le infinite possibilità di regolazione automatica e manuale consentono di affrontare ogni situazione di scatto. L’obiettivo AF-P Nikkor 18-55mm F/3.5-5.6G VR DX si ritrae su se stesso quando non viene utilizzato e consente di eseguire scatti grandangolari e primi piani, mentre l’obiettivo stabilizzato AF-P Nikkor 70-300mm F/4.5-6.3G ED VR DX permette di eseguire ritratti e di immortalare soggetti lontani. La Nikon D3500 consente di applicare alle immagini e ai video, in fase di scatto o di ripresa, diversi effetti speciali.

Cooler Master MasterBox 540 Per gli appassionati di gaming, uno chassis versatile che supporta più configurazioni di raffreddamento. Prezzo: 78,39 euro Ispirato all'illuminazione delle auto, il pannello frontale del MasterBox 540 è un telaio estremamente versatile a dispetto della compattezza. I suoi punti di forza? La versatilità di raffreddamento e i giochi dei componenti simili a Tardis. Il pannello superiore può essere completamente rimosso così da montare con facilità ventole e radiatori, il pannello frontale sfoggia strisce luminose ARGB, il pannello laterale in vetro temperato può essere rimosso molto facilmente.

Blue Yeti X Microfono Professionale USB Per chi lavora nel gaming, nello streaming o realizza podcast, un microfono professionale dalle alte prestazioni. Prezzo: 125,99 euro Il microfono Blue Yeti X è dotato di matrice a quattro capsule. La soluzione perfetta per il gaming professionale, lo streaming su Twitch, i podcast e i video su YouTube. La manopola smart multifunzione consente di controllare con precisione l’audio dello streaming, di disattivare l’audio e di regolare il volume delle cuffie. Il misuratore LED ad alta risoluzione visualizza il livello della voce, ed è possibile passare dalla modalità cardioide per registrazione e streaming a quella omnidirezionale per le videoconferenze, dalla modalità bidirezionale per interviste podcast fino alla modalità stereo per risultati audio coinvolgenti. Compatibile con MAC e PC.

Marshall Major IV Design ergonomico e 80 ore di riproduzione wireless per queste cuffie Marshall scontate del 34%. Prezzo: 99 euro Le cuffie Major IV hanno dalla loro tutta la garanzia del suono Marshall, fatto di driver dinamici personalizzati per bassi ruggenti, medi uniformi e alti folgoranti. Garantiscono oltre 80 ore di riproduzione wireless e si ricaricano in soli 15 minuti (per 15 ore di ascolto).