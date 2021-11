Instagram, storie più lunghe: si va verso la durata fino a 60 secondi

Per alcuni utenti già sbloccata la funzionalità che consente di postare contenuti più estesi rispetto alla soglia che sin qui era stata di 15 secondi. Non è ancora chiaro quando l'opzione sarà alla portata di tutti. A maggio scorso venne portato a un minuto il tempo limite dei Reel

Le storie di Instagram verso una durata massima più lunga. Alcuni utenti hanno già la possibilità di postare contenuti fino a 60 secondi, mentre per gli altri iscritti al social, al momento, rimane la soglia dei 15 secondi. Resta uguale per tutti, invece, la possibilità di aggiungere effetti, GIF, emoji e musica alla propria storia.

"Instagram sta implementando la funzione storie più lunghe (fino a 60 secondi) ad alcuni utenti", si legge in un tweet del leaker italiano Alessandro Paluzzi, che già un mese fa aveva annunciato l'arrivo della novità sul social, che insieme a Facebook e Whatsapp fa parte della società Meta di Mark Zuckerberg. Paluzzi ha però precisato che l'opzione delle storie fino a 60 secondi è attualmente disponibile soltanto per gli utenti iOs.

Il precedente dei Reel da 60 secondi

leggi anche

Instagram Reels, il tutorial per iniziare a creare brevi video

Non si sa ancora quando la nuova funzionalità sarà disponibile per tutti gli iscritti alla piattaforma. Prima dell'estensione della durata delle storie, a maggio scorso Instagram aveva allungato fino a un massimo di un minuto il tempo dei Reel, video che a differenza delle storie non scompaiono dopo 24 ore, ma rimangono tra i post del profilo.