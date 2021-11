Black Friday, offerte in volantino su Unieuro, Mediaworld ed Euronics

Smartphone, tablet, pc e tanto altro: i colossi del tech propongono offerte e sconti in occasione del “venerdì nero”. Vediamo le più interessanti

Vediamo le offerte in volantino questa settimana su Unieuro, Mediaworld ed Euronics.

Continuano gli sconti del Black Friday . I giganti dell'elettronica fanno a gara per proporre offerte e prezzi convenienti sui loro prodotti, tra smartphone, tablet, computer ma anche frigoriferi, auricolari e tanto altri.

Da Mediaworld il Black Friday durerà fino al 29 novembre. Tra le offerte in volantino, l'asciugatrice PerfectCare 700 con tecnologia GentleCare System scontata da 799 a 549 euro.

