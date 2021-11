Pixstory, il nuovo social etico che piace anche alla Juve

"Penso che il problema sia il modello di business standard dei social media esistenti: dà priorità al profitto rispetto alla sicurezza amplificando l'odio e la disinformazione per aumentare le interazioni e quindi la redditività" ha precisato Appu Esthose Suresh. "A questo proposito - aggiunge - Pixstory è una piattaforma di social media rivoluzionaria che sta cambiando le cose sfidando il modello di business e dando priorità all'integrità rispetto alla viralità. Il suo scopo principale è quello di portare notizie verificate, dare battaglia alle fake news, ai trolls e agli haters. Credo che si diffonderà perchè chi non dovrebbe volere un social media sicuro?"

"Abbiamo bisogno di uno spazio sicuro dove non ci sia spazio per incitamento all'odio e notizie false, qualcosa che le app di social media 'tradizionali' non sono state in grado di fare finora" ha spiegato Appu Esthose Suresh, fondatore e amministratore delegato di Pixstory . "Ad esempio, non è un mistero che la disinformazione che abbiamo visto crescere sui social media sul covid-19 negli ultimi mesi abbia portato alle conseguenze che vediamo in TV o sui giornali. Come diceva qualche giorno fa il ministro della Giustizia Marta Cartabia 'la disinformazione che si diffonde sui social è qualcosa di preoccupante'."

Niente arbitri della verità

"L'idea qui non è quella di essere un arbitro della verità e definire un argomento come vero o falso" ripete più volte il fondatore "ci sono molteplici verità e nella vita reale che coesistono. Il nocciolo del problema dovrebbe essere se i social media possono aiutare a perseguire la verità facilitando i fatti e rispettando i fatti in modo ragionevole e dignitoso. Pixstory dà priorità a fornire agli utenti uno spazio sano che fornisce alla conversazione quella dignità che esisteva nelle conversazioni pubbliche dove si cerca di costruire consenso attraverso uno scambio rispettoso di idee."

Meccanismo anti haters

Ciascun neo iscritto inizia con un punteggio di integrità di 110. Se viene coinvolto in discussioni che incitano all'odio, fa commenti irrispettosi, scrive deliberatamente cose false e assume atteggiamenti aggressivi e poco etici vedrà ridursi il suo punteggio di integrità velocemente. Se questo badge dovesse scendere fino a 60, l'utente sarà bannato da Pixstory in via definitiva.

Iscritti, obiettivi e partners

"Abbiamo oltre 100.000 utenti e visitatori unici nell'app e nella nostra versione web" spiega Appu Suresh. "Vogliamo crescere bene piuttosto che crescere velocemente. Abbiamo in programma di raggiungere 1 milione di utenti entro la fine dell'anno UNO, ovvero marzo 2022. Il nostro prossimo traguardo sarà raggiungere 5 milioni di utenti entro la fine del 2022. Pixstory ha appena iniziato il suo viaggio ma siamo fortunati ad avere il sostegno della star NBA Dwight Howard fin dall'inizio come uno dei primi sostenitori, ma anche collaborazioni con Juventus FC e Paris Saint-Germain Feminine. E molte partnership sono in arrivo!".

In genere chi si iscrive ad una piattaforma social è perché ha voglia di essere protagonista, di promuovere qualcosa oppure se stesso per poter avere dei guadagni. Abbiamo chiesto al fondatore se anche qui ci sarà la possibilità di guadagnare qualcosa per gli iscritti, per chi risulterà particolarmente credibile e avrà un alto punteggio di integrità oppure no e la risposta lascia pensare a qualche sorpresa a medio termine "abbiamo un modello professionale che sarà presto svelato, che consente agli esperti di alcuni argomenti (premiati da Pixstory in base al tuo punteggio di integrità anziché al numero di follower) di ottenre dei guadagni" ha puntualizzato il CEO, "in questo modo Pixstory diventa una "masterclass" accessibile per le masse. In secondo luogo, con una maggiore visibilità , ciascuno potrà lavorare con le partnership e man mano che andremo avanti, creeremo più opportunità di monetizzazione per la nostra base di utenti".