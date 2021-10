Il doodle di Google di oggi festeggia Halloween

Anche Google festeggia Halloween e lo fa celebrando la festa di streghe, vampiri e mostri con un doodle ad hoc, in cui compaiono degli uccelli intenti a preparare una pozione e a intagliare una zucca ( I 25 MIGLIORI FILM DA VEDERE - I 20 LUOGHI PIÙ SPETTRALI D'ITALIA ). L'anno scorso il motore di ricerca aveva dedicato alla ricorrenza un videogioco in cui si dovevano affrontare dei fantasmi.

Le origini di Halloween

approfondimento

La vera storia di Halloween: come e dov'è nata la festa del 31 ottobre

Halloween ha un’origine celtica ed è celebrata in diversi Paesi la sera del 31 ottobre. La festa si è diffusa negli Stati Uniti durante il secolo scorso e da lì ha conquistato molti Paesi occidentali, affascinando soprattutto i bambini che durante questa notte bussano alle porte delle case a caccia di dolci richiesti con la tipica formula “dolcetto o scherzetto?”. La parola “Halloween" per qualcuno deriva dallo scozzese “All Hallows' Eve” che tradotto significa "Notte di tutti i santi", ovvero la vigilia di Ognissanti. Per qualcun altro invece trae origine dalla leggenda di Jack O’ Lantern, condannato dal diavolo a girovagare il mondo di notte con una lanterna scavata in una zucca. In inglese scavare si dice “to hollow” e quindi “hollowing”, che così diventa “Halloween”.