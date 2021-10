Rapporto IIDEA-Censis: +22% di vendite di videogiochi in Italia

Con un valore di 2,2 miliardi di euro, è uno dei settori dalla crescita economica più forte. Secondo lo studio, con un finanziamento pari a 45 milioni di euro in 5 anni, nel 2026 il fatturato può raggiungere i 357 milioni di euro Condividi:

Il 2020 ha registrato un aumento di vendite dei videogiochi in Italia pari al +21,9% rispetto all’anno precedente raggiungendo un valore di 2,2 miliardi di euro. Una crescita dovuta in larga parte dai mesi trascorsi in lockdown che hanno avvicinato un pubblico sempre più ampio al mondo del gaming e dell’intrattenimento digitale. Sono 160 le imprese che solo in Italia lavorano nel settore videoludico. Circa 1.600 figure professionali, di cui il 79% d’età inferiore ai 36 anni, che producono un fatturato di 90 milioni di euro. Numeri importanti che con i giusti investimenti potrebbero crescere ancora e offrire nuovi posti di lavoro alle generazioni future.

Un fatturato da 357 milioni di euro nel 2026 vedi anche La sala giochi più piccola del mondo è in una cabina telefonica Secondo lo studio ‘Il valore economico e sociale dei videogiochi in Italia’ condotto dal Censis, l’istituto di ricerca socio-economica italiano, investendo nel settore del gaming 45 milioni di euro in cinque anni (ovvero la somma prevista dal Pnrr alla voce ‘finanziamento delle piattaforme di servizi digitali per gli sviluppatori e le imprese culturali’) il fatturato delle imprese italiane salirebbe a 357 milioni di euro nel 2026. Condotta in collaborazione con IIDEA (Italian interactive digital entertainment Association), la ricerca ipotizza anche la creazione di 1.000 posti lavoro qualificato per i giovani.