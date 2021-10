Round One, l'evento dedicato al business del gaming tornerà a maggio

Confermata per il 4 e 5 maggio la terza edizione dell'evento dedicato al business del gaming competitivo. Saletta (Iidea): "Oggi gli esports non sono più un fenomeno in ascesa, ma un elemento strategico del mercato dell'intrattenimento anche in Italia"

I numeri della seconda edizione

“Con Round One abbiamo voluto riunire in un unico ambiente tutti i protagonisti della business community del gaming competitivo”, ha dichiarato Marco Saletta, presidente dell’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia Iidea (Italian Interactive & Digital Entertainment Association). Organizzata in collaborazione con Ninetynine, il team specializzato in brand strategy, Round One ha ospitato tra il 5 e 6 ottobre più di 20 talk e panel, oltre 200 meeting e circa 14 ore di approfondimenti dedicati al business degli esports. “I numeri di Round One testimoniano come oggi gli esports non siano più un fenomeno in ascesa, bensì un elemento strategico del business entertainment anche in Italia”, ha commentato Saletta. Durante la manifestazione sono stati assegnati anche gli Italian esports awards: con una cerimonia da 4mila persone, sono stati assegnati 7 premi dalla giuria più 1 dal pubblico.