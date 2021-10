Battlefield 2042, la versione beta disponibile da oggi in preload

Se ti piacciono gli sparatutto in prima persona, è probabile che tu stia aspettando con ansia Battlefield 2042. L'uscita del videogioco si avvicina, ma intanto la beta è alle porte, con la possibilità di effettuare il preload già da ieri su PC e console e l'apertura della nuova versione di prova prevista per oggi, mercoledì 6 ottobre 2021.

Dopo tante incertezze e voci di corridoio, le date della beta e del preload sono state annunciate da EA in via ufficiale e il download anticipato è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.