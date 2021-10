Google Maps si aggiorna: dal 2022 si potrà scegliere la strada più eco

Tra qualche mese non solo si potrà scegliere il percorso più breve da fare in auto, che magari è pure senza pedaggi, ma anche quello a minor emissioni di carbonio. Lo ha rivelato ieri Sundar Pichai, Ceo di Google e Alphabet, introducendo le nuove funzionalità di Maps. A partire da oggi negli Stati Uniti e dal 2022 in Europa, sarà possibile personalizzare ancora di più il proprio viaggio, cercando di puntare sempre di più a uno stile di vita eco-sostenibile.

Il percorso più efficiente

“Viaggiare in auto è una delle scelte a più alta intensità di carbonio che le persone fanno ogni giorno”, commenta Pichai. Per questo motivo Google Maps consentirà ai propri utenti di scegliere il percorso più efficiente dal punto di vista dei consumi. “Stimiamo che in questo modo si potrà evitare l’emissione di oltre un milione di tonnellate di carbonio all'anno, pari alla rimozione di oltre 200.000 auto dalla strada”, afferma il Ceo di Google. Ma non solo. Le nuove sperimentazioni di un’intelligenza artificiale che ottimizzi i semafori effettuate in Israele hanno registrato un calo del carburante bruciato che varia dal 10 al 20%. Come confermato dallo stesso Pichai, arriveranno novità anche per la funzione di Ricerca: “Stiamo rendendo più facile vedere le opzioni di veicoli ibridi ed elettrici, confrontarli con i modelli alimentati a gas e trovare sconti in modo da conoscere il vero costo prima dell'acquisto”.