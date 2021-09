Dietrofront di Instagram, stop a progetto per social per under 13

Sospeso il progetto della piattaforma Kids che era trapelato a maggio. Nei giorni scorsi la piattaforma è finita sotto la lente del Wall Street Journal, che ha descritto l'app delle foto come un ambiente "tossico" per i giovani, soprattutto per le ragazze. Intanto, la sua principale rivale TikTok la raggiunge, arrivando a quota 1 miliardo di utenti

Instagram fa dietrofront e sospende il progetto della piattaforma Kids dedicata ai minori di 13 anni che era trapelato a maggio scorso e aveva subito scatenato dubbi e polemiche. "Questo ci darà il tempo di lavorare con genitori, esperti, responsabili politici e autorità di regolamentazione per ascoltare le loro preoccupazioni e dimostrare il valore e l'importanza di questo progetto online per i giovani adolescenti di oggi", ha spiegato il capo di Instagram, Adam Mosseri. Nei giorni scorsi la piattaforma era finita sotto la lente del Wall Street Journal che, in un'inchiesta a puntate sulla galassia Facebook, aveva descritto l'app delle foto come un ambiente "tossico" per i giovani, soprattutto per le ragazze. Intanto, la sua principale rivale TikTok la raggiunge, arrivando a quota 1 miliardo di utenti.

Novità in arrivo nei prossimi mesi

"I critici di Instagram Kids lo vedranno come un'ammissione che il progetto è una cattiva idea - scrive Mosseri - Non è così. La realtà è che i bambini sono già online e crediamo che sviluppare esperienze adatte alla loro età sia molto meglio per i genitori. Continueremo il nostro lavoro per consentire ai genitori di supervisionare gli account dei propri figli", conclude il capo di Instagram lasciando presagire nuove funzionalità in arrivo a questo scopo nei prossimi mesi.