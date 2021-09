Esa, astronauta Pesquet mostra l'Iss con una telecamera 360

Un video pubblicato sul sito dell'European space Agency che consente a tutti di esplorare il primo avamposto umano nello spazio. Ogni modulo è visitabile grazie anche alla spiegazione (in francese sottotilata in inglese) di Thomas Pesquet

Il modulo Kibo

Le immagini pubblicate portano "il visitatore terrestre" nel modulo Kibo: noto anche come modulo sperimentale giapponese o Jem. Thomas Pesquet guida il visitatore attraverso l'hardware disponibile per gli astronauti e i ricercatori sulla Terra, l'esclusiva camera di equilibrio e lo spazio di archiviazione in Kibo. Il video fa parte di una serie con Thomas che mostra ogni modulo in un video surround completo a 360 gradi, spiega ancora l'Esa.