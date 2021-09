L’asteroide “Divinacommedia” nell’obiettivo dell’astrofisico Masi

Il Working Group for Small Bodies Nomenclature dell’IAU, ha approvato la denominazione lo scorso 16 giugno. "Ho sempre amato il capolavoro dell’Alighieri e ammirato la costante presenza del tema celeste in tutte le sue opere" ha commentato l’astrofisico

Gianluca Masi, astrofisico e Responsabile scientifico del Virtual Telescope e coordinatore per l’Italia dell’Asteroid Day, è stato lo scopritore, nel 2003 di un asteroide dal nome legato ad uno dei grandi capolavori della letteratura italiana: Divinacommedia. La notte scorsa Masi ha di nuovo fotografato l’asteroide come omaggio per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

La scelta del nome

A giugno l’International Astronomical Union (IAU) ha assegnato ufficialmente all’asteroide (65487) 2003 CD20 il nome “Divinacommedia”, in orbita attorno al Sole. Il Working Group for Small Bodies Nomenclature dell’IAU, ha approvato la denominazione lo scorso 16 giugno. Da quel momento, pertanto, il nome "Divinacommedia" entra ufficialmente nella nomenclatura astronomica. "Ho sempre amato il capolavoro dell’Alighieri e ammirato la costante presenza del tema celeste in tutte le sue opere - ha commentato l’astrofisico - sono particolarmente felice e grato al Gruppo di Lavoro della IAU per aver accolto la mia richiesta".