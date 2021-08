Google dedica doodle a Paralimpiadi: è il videogame Isola dei Campioni

Google ha deciso di omaggiare le Paralimpiadi 2020 di Tokyo , che sono iniziate il 24 agosto e dureranno fino al 5 settembre, con un doodle ispirato ai Giochi dedicati agli atleti con disabilità. Al posto del celebre logo del motore di ricerca c’è infatti l’icona che rimanda a un breve videogame di sport ambientato “sull’Isola dei campioni”, come si legge una volta cliccato.

Il videogioco creato da uno studio di animazione giapponese

Il videogioco, la cui grafica si ispira ai primissimi videogame con pixel molto visibili, è stato creato da Studio 4° C, azienda di animazione giapponese. Una volta cliccato il doodle, vengono presentati sette diversi minigiochi che si possono affrontare con una delle quattro squadre disponibili. Come spiegato da Google, l'obiettivo finale è sconfiggere "ogni campione sportivo per raccogliere tutte e sette le pergamene sacre" e completare le "sfide extra nascoste nell'Isola dei campioni". Questo videogame può essere giocato gratuitamente tramite il browser Internet sia sul computer che sul telefono.