Onlyfans non bloccherà più contenuti sessualmente espliciti

Dietrofront della piattaforma online utilizzata anche per caricare e mostrare a pagamento contenuti per adulti. “Abbiamo ottenuto le garanzie necessarie per supportare la nostra variegata community di creator”, ha annunciato la società su Twitter

OnlyFans ci ripensa. La piattaforma online utilizzata anche per caricare e mostrare a pagamento materiale per adulti ha annunciato su Twitter che non bloccherà più i contenuti sessualmente espliciti. “Grazie a tutti per aver fatto sentire la vostra voce. Abbiamo ottenuto le garanzie necessarie per supportare la nostra variegata community di creator e abbiamo sospeso la modifica delle norme prevista per il 1° ottobre”.