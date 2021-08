OnlyFans, dall’1 ottobre stop ai contenuti sessualmente espliciti

La piattaforma, molto nota per i contenuti per adulti, ha spiegato a Bloomberg che “per garantire la sostenibilità a lungo termine e per continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan dobbiamo evolvere le nostre linee guida”. Alla base della decisione alcune pressioni di partner bancari e fornitori di servizi a pagamento, e la volontà di rivolgersi a un pubblico più generalista

“Dobbiamo evolvere le nostre linee guida”

approfondimento

OnlyFans, cos'è e come funziona il social dei contenuti a pagamento

“Per garantire la sostenibilità a lungo termine della piattaforma e per continuare a ospitare una comunità inclusiva di creatori e fan - ha spiegato l’azienda - dobbiamo evolvere le nostre linee guida sui contenuti”. Non sarà quindi uno stop definitivo alle immagini di nudo, a patto che rispettino la politica del sito. Con forse un’attenzione in più alla moderazione, che secondo un’inchiesta della Bbc in passato è stata piuttosto di manica larga, dando avvertimenti anche quando un contenuto era illegale e passibile di blocco immediato. In generale, spiega Wired, sembra che OnlyFans punti a diventare una piattaforma ad abbonamento che mette in contatto diretto i creativi con un pubblico generalista, non più solo interessato a contenuti per adulti.