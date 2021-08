Fortnite, ecco come sbloccare la nuova skin di Superman

Come sbloccare la nuova skin di Superman

Prima di tutto c’è da sapere che questo set di sfide può essere completato solo dai giocatori che hanno acquistato il Pass Battaglia della Stagione 7: Superman, infatti, non è altro che il costume segreto dell'ultimo aggiornamento. Per aggiungere la skin del supereroe alla collezione, bisogna completare sfide diverse, dato che ciascun elemento del set è legato a una missione specifica. Il primo passo è ottenere la skin di Clark Kent: per farlo bisogna portare a termine la missione “Completare incarichi da Clark Kent, Batman Corazzato o Beast Boy”. La seconda sfida ha come ricompensa l’emote integrata che permette ai giocatori che selezionano questa skin di trasformarsi in Superman: per sbloccarla bisogna interagire con un qualsiasi telefono pubblico in giro per l'isola del battle royale mentre si utilizza il costume di Clark Kent (che quindi va sbloccato prima). Per avere anche l’iconico mantello rosso di Superman, cioè il dorso decorativo del set, bisogna completare 63 incarichi epici nel corso della Stagione 7. È un incarico retroattivo, quindi è possibile che sia stato già completato grazie alle sfide settimanali di colore viola: se così non fosse, per sbloccare il Mantello di Kel-El bisogna accedere alla schermata delle sfide settimanali epiche e completarle.