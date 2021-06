Fortnite, server offline per l'arrivo della Stagione 7 con Superman

In corso le operazioni di manutenzione dalle ore 8 italiane. Ancora non si sa quando si potrà tornare a giocare: l'aggiornamento richiederà più tempo rispetto agli update settimanali. Intanto, è stato pubblicato il trailer: ecco le novità

Sono in corso le operazioni di manutenzione per Fortnite, previste per il debutto della Stagione 7. Come dichiarato da Epic Games, i server del videogioco sono offline dalle ore 8 italiane di oggi, 8 giugno: ancora non si sa quando gli utenti potranno riprendere a giocare. In ogni caso, la casa di produzione ha fatto sapere che l'aggiornamento richiederà più tempo rispetto agli update settimanali.