Fortnite, il meme stonks diventa una nuova skin

Si chiama Diamond Hanz, o Hanz Diamante, la nuova skin introdotta nel capitolo 2 della stagione 6 di Fortnite. Se le fattezze del personaggio non vi sono nuove è perché è un omaggio a uno dei meme più amati della Rete, “Stonks Man”.

La versione videoludica costa 1.200 V-Bucks e contiene inoltre un dorso decorativo che si chiama Incassi! con l’altrettanto cartteristica freccia in salita. La skin fa parte del pacchetto “To the Moon!”e sarà disponibile sono per le prossime 12 ore all'interno del negozio di Fortnite.