Fortnite, novità e personaggi della Stagione 6 in arrivo da oggi

Al via il nuovo ciclo del popolare vidoegioco. Stamattina la piattaforma è andata offline per il consueto aggiornamento, quando si passa da una stagione all’altra

Parte oggi la Stagione 6 di Fortnite. Come di consueto il Battle Royale stamattina è andato offline per consentire a Epic Games, lo sviluppatore, di apportare tutte le modifiche tecniche necessarie per aggiornare il gioco. Tante le novità previste. Alle 9.15 sull’account Twitter del gioco è stato pubblicato il trailer della nuova stagione.