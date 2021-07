Nintendo Switch OLED, quando esce e quanto costerà

Dopo tante indiscrezioni è stata presentata a sorpresa la nuova versione di Nintendo Switch. La data da segnare nel calendario per il lancio è il prossimo 8 ottobre. Il prezzo sarà di 349,99 dollari con la possibilità di due opzioni cromatiche. Il nuovo modello della console affiancherà la versione base, che resterà in commercio, e il modello portatile Lite

A sorpresa e senza preavviso, Nintendo ha annunciato con un trailer la nuova Switch OLED. Il colosso di Kyoto ha presentato la novità in una particolare colorazione "bianco sporco”. E ha svelato la data di lancio: l’8 ottobre 2021. Il nuovo modello della console andrà ad affiancare quella base, che resterà in commercio, e il modello portatile Lite.

Le caratteristiche

Lo schermo è un pannello OLED da 7 pollici, con cornici più sottili. Come già ipotizzato il kickstand posteriore si è evoluto adottando una soluzione con un supporto più stabile e una maggiore flessibilità in termini di angolo di inclinazione. La memoria interna, come anticipato, è aumentata, passando dai 32 GB del modello originale a 64 GB. Il dock integrerà anche una porta LAN e si parla di un audio migliorato.

Il prezzo

Switch OLED sarà disponibile a un prezzo di lancio di 349,99 dollari. Ancora ignoto il prezzo per il mercato italiano. Due le opzioni cromatiche: con i joy-con nella nuova colorazione bianca con tanto di dock abbinato, oppure con il classico schema neon red e neon blu che ha già caratterizzato la console originale. Il packaging resta rosso, il colore della famiglia Switch, ma si differenzia da quello degli altri modelli per uno sviluppo verticale invece che orizzontale.