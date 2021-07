Miitopia, il gioco Nintendo che celebra l'amicizia

In Miitopia saranno i giocatori a scegliere chi avere al proprio fianco in battaglia, personalizzando fin nei minimi dettagli i propri Mii, l'anima del gioco. E proprio come nella realtà, gli avatar Nintendo potranno sviluppare legami di amicizia in grado di influenzare l’esperienza di gioco. Il titolo è disponibile per le console Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite.

Divertimento per tutta la famiglia

I giocatori possono intraprendere tante avventure e tutte personalizzabili. Gli appassionati potranno divertirsi con l'editor a creare da zero i Mii, fargli indossare parrucche e sfoggiare trucchi di ogni tipo. E poi i Mii possono inoltre essere facilmente condivisi con gli amici. Nelle fasi di gioco se poi non si vuole brandire una spada si può sempre combattere contro i nemici con un microfono o una padella.

Il gioco è molto facile, è un avventura rilassante e divertente che va bene sia per i piccoli giocatori che per gli esperti.