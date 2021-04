I giochi Nintendo per celebrare l’earth day

"Restore Our Earth" è il tema per il 2021 dell’importante ricorrenza dedicata alla salvaguardia e al rispetto del pianeta Terra. Per festeggiarla in maniera originale e divertente, ecco una serie di videogame per Nintendo Switch da giocare in questa giornata così significativa

Insegnare ai più piccoli, ma anche ai più grandi, le conseguenze di una cattiva gestione delle risorse del proprio pianeta non è certamente un compito facile, ma è possibile farlo anche attraverso un videogioco. I giocatori partono infatti dall’immaginario pianeta di Koppai nei panni di tre esploratori spaziali antropomorfi per andare alla ricerca di un nuovo mondo da cui prendere frutta e semi, necessari per la loro sopravvivenza. Le cose non andranno come previsto e precipiteranno sul pianeta PNF-404, un mondo ancora incontaminato dove faranno la conoscenza dei Pikmin, delle minuscole creature simili a piante che li aiuteranno a recuperare il necessario per poter tornare a casa.

Animal Crossing: New Horizons

Il noto life simulator consente di partire per un’isola selvaggia e incontaminata, immergendosi virtualmente nella natura. Tra le ultime iniziative green riguardanti questo particolare videogame c’è quella H&M, che ha scelto di utilizzarlo come canale per la sua campagna per il riuso dei vestiti. Sull’isola in-game dell’azienda di abbigliamento svedese, la Looop Island, i giocatori hanno potuto incontrare virtualmente l’attrice Maisie Williams, testimonial d’eccezione, e ammirare la versione digitale della Looop machine, l’ultima innovazione dell’azienda per il riciclo dei vestiti: un ottimo metodo per generare ancora più awareness tra i giovanissimi su questo importante tema.

Stardew Valley

In questo videogame dai toni rurali, l’obiettivo sarà rilanciare una vecchia fattoria, avuta in eredità dal proprio nonno. I giocatori dovranno iniziare la vostra nuova vita sfruttando gli attrezzi e il poco denaro a disposizione, imparando allo stesso tempo come vivere grazie ai frutti della terra e a trasformare questi campi incolti in una fattoria lussureggiante.

A Short Hike

Un’avventura dal ritmo pacato interamente dedicata al tema delle escursioni, in cui i giocatori avranno l’obiettivo di scalare una montagna all’interno di un incantevole parco naturale. Una vera e propria immersione virtuale nella natura.