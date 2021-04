Ambiente, ministro Cingolani a Sky TG24: “È uno sport di squadra”

Il ministro della Transizione ecologica è intervenuto a Sky TG24 in occasione dell’Earth Day:” Bisogna decarbonizzare e tutti sono d'accordo. Serve diminuire il prima possibile le emissioni”. Sui vaccini ha detto: “Spero che la gente ne capisca l’importanza. Tremo all’idea che qualcuno non si voglia vaccinare nel XXI secolo” Condividi:

“Tutti i Paesi si sono resi conto che bisogna accelerare nella transizione, hanno preso coscienza di questo. Il cambio non è nel termine 'ecologica' ma in 'transizione'". Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo a Sky TG24 in occasione dell’Earth Day, si è soffermato sull’importanza delle questioni ambientali. “Bisogna decarbonizzare e tutti sono d'accordo nel ridurre le emissioni. Bisogna diminuire il prima possibile le emissioni”, ha detto ricordando che non tutti i Paesi si muovono allo stesso modo e per questo "serve consapevolezza di tutti perché l’ambiente deve essere uno sport di squadra".

Clima, Cingolani: potremmo fare di più ma alcune misure letali vedi anche Cambiamento climatico, cosa ne pensano i giovani europei: il sondaggio “Potremmo fare molto di più per essere verdi ma dobbiamo fare attenzione perché alcune misure potrebbero essere "letali" per le categorie più colpite dalla crisi”, ha proseguito Cingolani parlando degli interventi per la lotta contro i cambiamenti climatici, su cui - dice - serve il “giusto equilibrio tra diverse istanze"; anche perché "la sostenibilità” è una conquista che deve essere "graduale" e “ragionevole". Cingolani ha aggiunto: “Se l'economia si rimetterà in moto allora potremo investire di più", ed "essere anche più drastici".