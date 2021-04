Sette ragazzi europei su dieci sono convinti che i governi che non agiscono contro l’inquinamento, arrechino un danno all’economia. In Italia, più della metà è molto preoccupata per i cambiamenti climatici. E’ quanto emerge da un’indagine realizzata da Ipsos per “Climate Of Change”, la campagna di comunicazione europea guidata dall’organizzazione italiana WeWorld, in occasione della Giornata della Terra del 22 aprile

A cura di Alberto Giuffrè