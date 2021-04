Climate crisis, il sondaggio: preoccupato un giovane italiano su due

L’indagine di Ipsos per “Climate Of Change”, la campagna di comunicazione europea guidata dall’organizzazione italiana WeWorld: preoccupazione degli italiani superiore alla media europea

Più della metà dei giovani italiani – il 54% – è molto preoccupata per i cambiamenti climatici. Un dato superiore alla media europea che non supera il 46%. E ancora: i giovani del nostro Paese considerano il degrado ambientale come il secondo problema più grave che il mondo deve affrontare dopo le malattie infettive. Sette ragazzi europei su dieci sono comunque convinti che i governi non agiscano contro l’inquinamento e arrechino un danno all’economia. E’ quanto emerge da un’indagine realizzata da Ipsos per “Climate Of Change”, la campagna di comunicazione europea guidata dall’organizzazione italiana WeWorld, in occasione della Giornata della Terra del 22 aprile.

L’identikit

Le piazze del movimento Fridays For Future ci avevano già raccontato la maggiore consapevolezza sui temi ambientali da parte dei giovani. Una tendenza confermata da questo studio che stila anche l’identikit di chi è maggiormente coinvolto: under 24, studentessa, altamente istruita e che vive in zone urbane, soprattutto dell'Europa meridionale. “I giovani ci hanno già dimostrato di cosa sono capaci e rappresentano l’ultima generazione che può attivarsi per chiedere un cambio immediato nelle politiche”, spiega Dina Taddia, consigliera delegata di WeWorld: “I dati ci dimostrano che sono consapevoli del fenomeno e pronti a guidare un vero e proprio clima di cambiamento”.