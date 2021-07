Microsoft Windows, Print Nightmare è vulnerabilità che colpisce il pc

Patch di emergenza sono state rilasciate da Microsoft per correggere la vulnerabilità critica di Windows denominata PrintNightmare. Aveva infatti destato preoccupazione una falla nella sicurezza del sistema operativo del colosso informatico scoperta nei giorni scorsi, che avrebbe potuto provocare effetti dannosi. Al centro del problema il servizio di Windows Print Spooler, che svolge il delicato compito di gestire l'intero processo di stampa. La vulnerabilità riscontrata avrebbe potuto essere sfruttata da malintenzionati per l'esecuzione da remoto di codice non autorizzato.

Microsoft: "Installare immediatamente gli aggiornamenti"

Queste patch rilasciate da Microsoft arrivano per sostituire quelle non ufficiali utilizzate nell’immediato per ovviare al problema. In un avviso la compagnia di Redmond consiglia di procedere con l’installazione: “Si consiglia di installare immediatamente questi aggiornamenti. Gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati a partire dal 6 luglio 2021 contengono protezioni per CVE-2021-1675 e l'exploit per l'esecuzione di codice remoto nel servizio Windows Print Spooler conosciuto come PrintNightmare, documentato in CVE-2021-34527”.

La vulnerabilità riguarda tutte le principali versioni di Windows. Microsoft ha quindi rilasciato patch correttive per:

· Windows Server 2019

· Windows Server 2012 R2

· Windows Server 2008

· Windows 7

· Windows 8.1

· Windows RT 81

· Windows 10 (varie versioni)