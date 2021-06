eBay, 100mila dollari per pepita di pollo come personaggio di Among Us

Poco meno di 100mila dollari per una pepita di pollo somigliante a uno dei personaggi del celebre videogioco Among Us. È successo su eBay dove, con la bellezza di 184 offerte, un chicken nugget della nota catena McDonald's è stato venduto per 99.997 dollari nonostante, il 28 maggio scorso, fosse partito da un prezzo di apertura di 99 centesimi. “Valore aggiunto” sarebbe l’origine del nugget: arriverebbe infatti da un BTS Meal, il menu che McDonald’s ha ideato in collaborazione con la famosa band coreana.