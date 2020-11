McDonald's, in arrivo primo hamburger vegano: si chiamerà McPlant

Dal 2021 farà parte del menù della catena di fast food. L’hamburger "meatless" è proposto in collaborazione con Beyond Meat e sarà composto completamente da sostanze vegetali

McDonald's cerca di colmare il gap con alcuni competitor e lancia un nuovo hamburger totalmente vegetale che si chiamerà McPlant. La società ha infatti dichiarato che testerà questo nuovo prodotto sui suoi mercati chiave nel 2021. “Abbiamo creato un delizioso hamburger che sarà la prima opzione di menù a base vegetale", ha dichiarato Ian Borden, presidente di McDonald's International, che ha anche aggiunto come la linea McPlant potrebbe eventualmente includere anche "pollo" a base vegetale e panini per la colazione.

Le caratteristiche del prodotto

approfondimento

Covid, l’appello alla solidarietà di Burger King su Twitter

McPlant sarà un hamburger "meatless", senza carne. La nuova "polpetta" sarà fatta completamente di sostanze vegetali ed è frutto della collaborazione con Beyond Meat. McDonald's quindi segue l'esempio di aziende come Burger King che già si sono lanciate nel settore vegano. In realtà un primo esperimento affine è già stato fatto anche da McDonald's in Canada e in Germania dove, dal 29 aprile scorso, è disponibile un Big Mac completamente vegetale ribattezzato Big Vegan. "Siamo entusiasti di avere questa opportunità perché crediamo di avere un prodotto collaudato e dal gusto saporito", ha affermato Ian Borden.