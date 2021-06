Pride 2021, Facebook e Instagram si tingono di arcobaleno: le novità

In occasione del mese del Pride, Facebook e Instagram hanno lanciato alcune novità a supporto della comunità LGBTQ+. I due social network vogliono dare l'opportunità di festeggiare anche virtualmente, accanto agli eventi dal vivo previsti a giugno nelle città di tutto il mondo. Le iniziative e i prodotti ideati per l'occasione servono anche agli utenti per trovare supporto online ed esprimere se stessi contro ogni forma di pregiudizio o stereotipo.

Tra le novità, sei adesivi su Instagram ispirati al Pride, che includono anche persone genderfluid, transessuali, asessuali e gender non conforming. Gli adesivi sono stati realizzati in collaborazione con tre creator internazionali: sono @yallaroza dal Canada, @lebassis dal Brasile e @madeby_ari , italiana di origine e tedesca d'adozione.

Disponibili i Rainbow Hashtag

Pride month: giugno è il mese dedicato ai diritti delle persone LGBTQ

In collaborazione con GLAAD, Instagram ha poi individuato gli hashtag più popolari e significativi utilizzati dalla comunità LGBTQ+ e ha reso disponibili i Rainbow Hashtag, come per esempio #pridefamily, #gayvisibility e #genderfluid. Utilizzando uno di questi hashtag nelle Storie, il cerchio che incornicia la foto profilo diventerà arcobaleno per le 24 ore di durata della Storia.