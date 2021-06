Pride month: giugno è il mese dedicato ai diritti delle persone LGBTQ

Pride Month: a giugno in tutto il mondo si celebra il mese dedicato all’orgoglio delle persone LGBTQIA+ (il “+” indica tutti gli altri generi meno definibili). Condividi:

Iniziative e parate arcobaleno in nome e per la difesa dei diritti delle persone omosessuali colorano le strade di tutto il mondo. Perchè? Perchè il primo pride della storia è stato a giugno a New York. E' la sera tra il 27e il 28 giugno 1969 quando la polizia fa irruzione in un bar gay. Siamo al Greenwich Village, uno dei quartieri più celebri della città. Quella sera, proprio perchè non erano una novità le irruzioni e le accuse (di indecenza) da parte delle forze dell'ordine, i presenti decidono di non subire. E si ribellano. Quella notte nascono "i moti di Stonewall": giornate caratterizzate da fiumi di persone a manifestare per difendere il diritto di essere e di amare chiunque si voglia.

E gli appuntamenti, da quel giorno, si sono moltiplicati ovunque.

Ecco gli appuntamenti più importanti nel mondo. Partiamo da Dublino: Il Gay Pride di Dublino è famoso perchè dura dieci giorni e di solito si svolge il 28 giugno. Causa Covid, però, il 28 giugno sarà una giornata dedicata a un evento virtuale. Il vero appuntamento è stato rimandato a settembre 2021. L'accesso, come sempre, sarà gratis e rivolto a tutti. I festeggiamenti del Gay Pride di Dublino culminano nella Pride Parade. Nel 2017 più di 5.000 persone hanno partecipato alla Parata. Anche a Washington, ma il 12 giugno, la festa dura dieci giorni. Quest'anno, la primissima Colorful Pridemobile Parade passerà attraverso alcune delle zone più vivaci della città, tra cui Dupont e Logan Circles, e luoghi iconici come il Campidoglio. Impossibile non ricordare San Francisco. Qui dove nasce la bandiera arcobaleno che sventola in tutto il mondo. Il primo evento che ricorda la moderna parata e le celebrazioni del Pride di San Francisco si è svolto nel 1970. A inventare la bandiera multi color, associata alla comunità LGBT, è Gilbert Baker. Il design iniziale aveva otto strisce. Una bandiera arcobaleno a sei strisce sventola su Harvey Milk Plaza nel Castro, il villaggio LGBT più famoso al mondo. Dal 4 al 12 giugno (e la parata finale sarà proprio il 12) è la volta di Atene. A Tel Aviv, invece, la festa finale è il 14 giugno, con un programma che comprende spettacoli drag, feste e ovviamente la parata del Gay Pride I festeggiamenti inizieranno alle 10 del mattino, con una grande fiera presso il Giardino Meir (Gan Me'ir), con musica, spettacoli drag e discorsi. Il Gay Pride di Lisbona, ufficialmente noto come Arraial Lisboa Pride, è formato al momento da due distinti eventi che si svolgono in giorni diversi. La Gay Pride Parade di Lisbona (Marcha do Orgulho LGBT) si svolge il 16 giugno e il Gay Pride di Lisbona (Arraial Lisboa Pride) si tiene il 23 giugno. La Gay Pride Parade di Parigi (conosciuta in Francia come Marche des Fiertés LGBT) vanta 700.000 spettatori e termina con un party a Place de la Republique (qualche volta a Place de la Bastille, a seconda del percorso.)