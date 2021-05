E-sports, Idea: numeri in crescita anche in Italia

Idea, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi del nostro Paese, ha presentato il nuovo Rapporto sugli e-sports in Italia , realizzato in collaborazione con Nielsen. Lo spaccato mostra una crescita nel numero di italiani che seguono il settore, oggi oltre 1,6 milioni.

Competizioni di videogiochi a livello professionistico: sono gli e-sports. Una nuova forma di intrattenimento che negli ultimi anni ha preso letteralmente il volo in tutto il mondo. Tornei che hanno pubblico, arbitri, commentatori sportivi e un ricco montepremi in palio. Twitch e Youtube sono i principali canali dove è possibile vederli ma anche noi su Sky sport 24 e i canali Sky sport seguiamo gli esport con rubriche e la eSerie A TIM di FIFA 21 .

Un pò di numeri

Secondo lo studio di IDEA e NIELSEN, in Italia sono 475mila le persone che dichiarano di seguire un evento e-sport al giorno, mentre sono 1 milione e 620mila quelli che si intrattengono più volte nelle 24 ore, in costante aumento rispetto al 2020.

Principalmente si tratta di persone tra i 16 e i 40 anni che nel tempo libero mettono al primo posto i videogiochi, poi la musica e quindi gli e-sports. Solo al settimo posto troviamo i libri.

Tanti i titoli e-sports con vere e proprie competizioni mondiali, che mettono a confronto i nuovi cyber-atleti. Giovani tra i 16 e 25 anni con l'obiettivo di essere i migliori al mondo nel loro videogioco preferito. Nel nostro Paese gli eventi più seguiti dal pubblico sono quelli di sport, seguiti da sparatutto e Battle Royale.



Per quanto riguarda la fruizione, il 48% degli appasionati preferisce seguire gli eventi in livestreamig, il 16% registrato e online e al terzo posto con il 14% chi preferisce la tv come mezzo di fruizione.