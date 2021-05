Dyson V15 Detect, l'aspirapolvere che rileva la polvere con un laser

Un laser, integrato nella spazzola Fluffy, per rilevare le particelle di polvere invisibili all’occhio nudo. È questa la principale caratteristica del V15 Detect, il nuovo aspirapolvere senza filo Dyson sviluppato da un team di 370 ingegneri a livello globale, da oggi disponibile anche in Italia.

Il laser, posizionato a 7,3 millimetri da terra a un angolo di 1,5 gradi, è affiancato da un rilevamento acustico della polvere, che viene misurata attraverso un sensore piezoelettrico. La polvere entra nel Dyson V15 Detect e colpisce il sensore piezolettrico all'ingresso del contenitore: le lievi vibrazioni vengono convertite in segnali elettrici. Lo schermo LCD integrato mostra le dimensioni e il numero delle particelle. Dyson V15 Detect ha una potenza di aspirazione di 240 Air Watt, pesa 3 chilogrammi e costa 699 euro. Ha un'autonomia massima di 60 minuti e un tempo di ricarica di quattro ore e mezza.

La spazzola anti-groviglio

Gli ingegneri Dyson hanno lavorato anche per risolvere il problema della rimozione dei capelli dalla spazzola dell’aspirapolvere, riprogettando la mini turbo spazzola e la spazzola high torque. La prima è dotata di un nuovo rullo conico anti-groviglio che tramite un movimento a spirale raccoglie i capelli dentro al contenitore, per prevenire l’aggrovigliamento degli stessi intorno al rullo. La seconda ora dispone di 56 dentini in policarbonato e ha le sembianze di un pettine. Questi dentini impediscono ai capelli di aggrovigliarsi intorno alle setole durante la pulizia e li rimuovono automaticamente dal rullo.