Dyson, ecco la nuova aspirapolvere senza fili Omni-glide

Dyson aggiorna la sua linea di aspirapolvere senza fili e si appresta a presentare numerose novità nella primavera 2021. La prima di queste è Omni-glide, un aspirapolvere più piccolo rispetto ai più blasonati modelli del brand già in circolazione e che presenta una grande manovrabilità, una testina omnidirezionale e un prezzo più abbordabile.

Le caratteristiche principali



La principale innovazione del modello Omni-glide, spiegano da Dyson, riguarda la spazzola (che si chiama Fluffy): è stata progettata per garantire la pulizia di spazi bassi e difficili da raggiungere, anche grazie a un tubo omnidirezionale che permette alla spazzola di muoversi avanti, indietro e lateralmente. Un movimento che viene facilitato anche da alcune “rotelline” che si muovono a 360 gradi e garantiscono uno scivolamento ottimale. All’interno della spazzola motorizzata - che è un po’ più stretta delle precedenti - due rulli morbidi in nylon e fibra di carbonio. L’aspirapolvere si presenta nel nuovo formato in-line: ha cioè un sistema di separazione, motore, filtro e manico tutti allineati, per consentire all’aspirapolvere di muoversi ad altezza pavimento e raggiungere spazi ristretti. Per quanto riguarda la durata della batteria - croce e delizia degli aspirapolvere senza fili - Dyson indica una ventina di minuti in modalità normale, 5 minuti in modalità boost. Presente la possibilità di acquistare una seconda batteria sostitutiva.

Disponibilità e prezzi



Un prodotto, dunque, più compatto ed economico degli altri della linea "floorcare" della casa inglese. Dyson lo propone per abitazioni piccole, seconde case, camper o barche, come seconda aspirapolvere per chi ha dimore molto grandi o a più piani oppure come primo aspirapolvere Dyson per chi vuole conoscere la tecnologia senza spendere cifre eccessivamente alte. Gli ingegneri Dyson assicurano - nonostante le dimensioni ridotte dell’aspirapolvere - la cattura del 99,97% delle particelle più piccole di 0,3 micron. Nella confezione troviamo anche quattro accessori: una mini turbospazzola (per tappeti e moquette), un aspirabriciole, una bocchetta a lancia combinata. Due le versioni: un modello base e un modello plus (che ha una bocchetta a lancia con led integrato). Prezzo di listino: 399 euro per la versione base, 429 per la versione plus.