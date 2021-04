Ecco i nuovi purificatori d'aria Dyson, anche per scuole e uffici

Avevamo provato in prima persona i purificatori d’aria Dyson con grande interesse lo scorso anno. Quest’anno l’azienda inglese ha rinnovato la sua linea di purificatori Dyson Purifier puntando soprattutto sulla migliore capacità di rilevamento per distruggere gli inquinanti pericolosi negli ambienti chiusi, una maggiore silenziosità degli apparecchi e la possibilità di utilizzo anche negli spazi pubblici come uffici, scuole, palestre. Aggiornata, dunque, la linea di purificatori con i nuovi modelli Dyson Purifier Cool (con ventilatore), Dyson Purifier Cool Formaldehyde (che aggiunge il rilevamento e la distruzione della formaldeide), Dyson Purifier Hot+Cool (che ha anche la funzione di riscaldamento), Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde (riscaldamento e distruzione della formaldeide) e Dyson HEPA Cool Formaldehyde, un prodotto particolarmente adatto a scuole, uffici e spazi pubblici.

Le caratteristiche principali



Spiegano da Dyson che nei nuovi purificatori non è solo il filtro a soddisfare lo standard HEPA 13 ma l’intero flusso dell’aria, che ora ha un sistema di filtrazione completamente sigillato, che assicura che l’aria non fuoriesca dal filtro, bloccando allo stesso tempo potenziali punti di perdita attraverso cui l’aria sporca potrebbe entrare nel flusso d’aria. I nuovi prodotti, assicurano, sono stati ridisegnati permettendo di ampliare i benefici, con un controllo più preciso della qualità e quantità degli inquinanti presenti in ambiente domestico. I miglioramenti del percorso del flusso d’aria, inoltre, hanno reso la nuova gamma di purificatori ancora più silenziosa. Restano invariate le altre caratteristiche presenti sui purificatori: la tecnologia Dyson Air Multiplier in grado di diffondere aria purificata in ogni angolo della stanza, la modalità automatica che mantiene il livello ottimale di temperatura e qualità dell’aria, la possibilità di comandare il prodotto a distanza con l’app Dyson Link e attivarlo tramite controllo vocale (anche se in Italia al momento solo con Siri di Apple).

Gli agenti inquinanti nelle nostre case



Ormai passiamo sempre più tempo in ambienti chiusi, specialmente in casa, e consumiamo una media di 10mila litri d’aria al giorno. Casa che nell’ultimo anno è diventata anche ufficio, palestra, scuola, luogo dove giocare. I problemi legati all’inquinamento domestico possono essere moltissimi, dalla produzione di particolato come PM 2.5 e PM 10 che può provenire da allergeni, batteri, fornelli, spray, candele, al diossido di azoto, anch’esso proveniente da candele e fornelli; e poi, ancora, ci sono i composti organici volatili che sono molecole più complesse come il benzene, che può essere associato a spray e aerosol. Infine c’è la formaldeide: si tratta di un gas inquinante e incolore rilasciato da mobili, oggetti che contengono resine, pannelli in fibra, materiali isolanti, prodotti fai da te, vernici, carte da parati, prodotti per la pulizia della casa. La formaldeide è un gas con particelle 500 volte più piccole delle dimensioni di 0,1 micron, particolarmente difficili da catturare e nocive per l’uomo. La nuova tecnologia - presente sui modelli del tipo “Formaldehyde” - presenta un nuovo filtro a stato solido che distrugge continuamente la formaldeide a livello molecolare e mantiene una performance costante nel tempo.