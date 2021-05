Pokémon Go, il debutto di Sylveon

Novità per tutti gli appassionati di Pokémon Go. Sylveon, l’evoluzione del piccolo Eevee, potrà essere ottenuto sul gioco. La novità è stata annunciata dal portale Pokémon Next e coincide con l’evento “Leggende Luminose Y”.

Come ottenerlo

Per ottenerlo, spiega ancora Pokémon Next, occorre “impostare come compagno un vostro esemplare di Eevee”. In seguito, aggiunge il sito, “camminando insieme al Pokémon Evoluzione, dovrete guadagnare l’ingente quantità di ben 70 cuori e spendere 25 caramelle. Così facendo, il vostro Eevee inizierà a brillare di luce propria, evolvendosi finalmente in un bellissimo esemplare di Syleon”.

Il gioco

Pur essendo ancora popolare, Pokémon GO non è più quel fenomeno di massa che nel 2016 portò milioni di persone a improvvisarsi allenatori o allenatrici di Pokémon e ad affollare le strade e i parchi delle città. Dopo il boom iniziale, l’app di Niantic è andata incontro a un inevitabile calo del numero di utenti attivi e, secondo gli ultimi dati, la community ha una dimensione pari al 15% di quella dell’agosto 2016. Ciononostante, gli introiti derivanti dagli acquisiti all’interno del gioco nel 2020 sono diminuiti di appena lo 0,4%.