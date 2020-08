Pokémon GO: luglio 2020 è stato il secondo mese più proficuo di sempre

Pur essendo ancora popolare, Pokémon GO non è più quel fenomeno di massa che nel 2016 portò milioni di persone a improvvisarsi allenatori o allenatrici di Pokémon e ad affollare le strade e i parchi delle città. Dopo il boom iniziale, l’app di Niantic è andata incontro a un inevitabile calo del numero di utenti attivi e oggi la community ha una dimensione pari al 15% di quella dell’agosto 2016. Ciononostante, gli introiti derivanti dagli acquisiti all’interno del gioco sono diminuiti di appena lo 0,4%. È quanto emerge da una recente analisi di mercato condotta da Super Data. I risultati indicano anche che luglio 2020 è stato il secondo miglior mese di sempre per il titolo mobile. Questi dati dimostrano che la community, seppur meno vasta di quattro anni fa, è particolarmente appassionata e disposta a effettuare vari acquisiti in-game. Naturalmente, anche l’ultima edizione del Pokémon GO Fest, svolta il 25 e il 26 luglio, ha contribuito al risultato raggiunto lo scorso mese.

Heatran è disponibile nei Raid di Pokémon GO

Dal 21 agosto, i giocatori di Pokémon GO possono trovare il Pokémon leggendario Heatran all’interno dei Raid. Il mostriciattolo tascabile di tipo Fuoco/Acciaio resterà disponibile fino alle 22:00 del 10 settembre, dunque tutti gli allenatori interessati ad aggiungerlo alla propria collezione hanno ancora un po’ di tempo per provare ad acchiapparlo. Per rendere lo scontro con Heatran più semplice è possibile aggiungere alla propria squadra dei Pokémon di tipo Acqua, Terra o Lotta, che hanno un prezioso vantaggio sul leggendario.

Il ritorno della “Settimana del Drago”

Il 21 agosto è iniziata anche la seconda “Settimana del Drago” che terminerà alle 22:00 di domani, mercoledì 26 agosto. Per l’occasione nel gioco è stata introdotta una nuova ricerca a tempo, che permette agli allenatori che portano a termine auna serie di compiti e incarichi differenti di mettere le mani su due esemplari del Pokémon di tipo Buio/Drago Deino.