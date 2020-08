Pokémon GO: Heatran sta per arrivare nei Raid

I Raid di Pokémon GO stanno per farsi infuocati. Heatran, il Pokémon leggendario di tipo Fuoco/Acciaio, è pronto a mettere a dura prova gli allenatori che desiderano aggiungerlo alla propria collezione. Il mostriciattolo tascabile sarà disponibile nei Raid del gioco dalle 22:00 di venerdì 21 agosto alle 22:00 del 10 settembre. Per affrontarlo al meglio, gli allenatori possono valutare la possibilità di inserire nella propria squadra dei Pokémon di tipo Acqua, Terra o Lotta, che hanno un prezioso vantaggio sul leggendario.

Il Community Day di settembre

Tra domenica 23 e lunedì 24 agosto, i giocatori di Pokémon GO saranno chiamati a votare per scegliere i protagonisti dei Community Day di settembre e ottobre. I candidati sono quattro, tutti provenienti dalla prima generazione. Si tratta di Charmander, Caterpie, Grimer e Porygon. Ognuno di loro potrà imparare una mossa esclusiva evolvendosi. Il vincitore del sondaggio diventerà il protagonista del Community Day di settembre, mentre il secondo classificato avrà una giornata dedicata a ottobre. I giocatori potranno esprimere la propria preferenza nel sondaggio che verrà lanciato sull’account Twitter in inglese di Pokémon GO.

Ritorna la “Settimana del Drago”

All’inizio di agosto, in Pokémon GO si è svolta la settimana del Drago, un’occasione speciale che ha dato la possibilità agli allenatori di mettere le mani su numerosi esemplari di Dratini, Swablu, Bagon e altri Pokémon di tipo Drago. Dato che alcuni problemi tecnici hanno impedito il corretto svolgimento dell’evento, Niantic ha deciso di riproporlo dalle 8:00 di venerdì 21 agosto alle 22:00 di mercoledì 26 agosto. Per l’occasione, nel gioco verrà introdotta una nuova ricerca a tempo, che permetterà agli allenatori che porteranno a termine una serie di compiti e incarichi differenti di incontrare due esemplari di Deino, il Pokémon di tipo Buio/Drago introdotto nella quinta generazione. Gli altri bonus presenti nella settimana del drago originale, come la possibilità di incontrare con maggiore frequenza dei mostriciattoli tascabili di tipo Drago allo stato selvatico, non verranno attivati.