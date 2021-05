Google aprirà a New York il suo primo negozio fisico

Google ha annunciato l’apertura del suo primo negozio fisico. La città scelta è New York, quartiere Chelsea, e l’inaugurazione è prevista per l’estate. L’annuncio è arrivato sul blog del colosso di Mountain View.

Cosa venderà

All’interno del negozio sarà possibile trovare tutti i prodotti di Google: dagli smartphone Pixel ai dispositivi Nest passando per i fitness watch di Fitbit. Prodotti che si potranno acquistare online e ritirare in negozio. Chi è ancora indeciso su cosa acquistare potrà invece provare e toccare con mano i device negli spazi di Chelsea. Il negozio servirà anche per fornire assistenza ai clienti.