Clubhouse disponibile su Android, si entra con invito

Clubhouse, uno dei fenomeni social degli ultimi mesi, arriva in versione definitiva anche su Android. Fino ad ora la app per le dirette audio è stata disponibile solo per i dispositivi iOs, quindi iPhone e iPad e, in forma limitata, anche su Android. Adesso l’azienda americana punta a conquistare gli utenti del sistema mobile più utilizzato al mondo.



Come utilizzare Clubhouse su Android



Come per il sistema iOs, anche su Android l’iscrizione non è aperta a tutti. Per entrare nel social network, occorre ricevere da un utente un invito tramite sms. Ogni nuovo iscritto ha a disposizione due inviti da girare agli amici in rubrica.

Lo sbarco su Android

La disponibilità su Android è un banco di prova fondamentale per l’azienda statunitense. Dopo il boom di download di febbraio, quando i download sono stati 9,6 milioni, adesso la app viaggia sui 15mila download al giorno. Un boom iniziale spinto dall’effetto novità – un sistema a “stanze” e solo audio – e la presenza di personaggi come Elon Musk e Mark Zuckerberg.

La concorrenza di Facebook e Twitter

La fiammata di download di Clubhouse ha spinto anche la concorrenza ad accelerare sui contenuti audio (podcast ma non solo). Twitter ha aperto di recente la funzione Spaces, che permette ai propri utenti di chiacchierare con i follower. Telegram ha lanciato le Audio Rooms nei gruppi crittografati. Anche Facebook presto avrà il suo spazio audio, maggiormente incentrato sulle chat di business.