Apple Music, arrivano l’alta fedeltà e l’audio in 3D

A giugno l’azienda di Cupertino guadagnerà l’audio ad high-res senza costi aggiuntivi rispetto all’abbonamento attuale. Si parte con 20 milioni di brani, saranno 75 milioni entro fine anno Condividi:

La conferma è arrivata oggi: tutto il catalogo di Apple Music sarà disponibile in codifica lossless (ossia nel modo in cui cantanti e band le hanno create in studio) senza costi aggiuntivi a partire da giugno. Si tratta di oltre 75 milioni di brani, in formato Alac, la versione Apple del più noto Flac.

Audio spaziale approfondimento AirTag, che cos’è e come funziona il “bottone cerca-oggetti” di Apple L’azienda di Cupertino sta anche lanciando il supporto per la musica Spatial Audio con brani codificati in Dolby Atmos. Sarà possibile ascoltare alcuni album selezionati con 3D immersivo utilizzando AirPods, AirPods Pro, AirPods Max e cuffie Beats dotati di chip H1 o W1 per la codifica spaziale. Secondo Apple saranno diverse migliaia le canzoni codificate Dolby Atmos già disponibili a giugno. Ma nuovi brani saranno aggiunti costantemente e su Apple Music saranno presto disponibili playlist dedicate. Gli album che supportano l'audio spaziale saranno contrassegnati da un nuovo logo Dolby Atmos.