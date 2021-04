Estate 2021, prenotare lettino e ombrellone in spiaggia con un’app

L’idea è di tre giovani romani, che, all’epoca del Covid ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI ), hanno saputo trasformare una crisi in una opportunità. Grazie a Riva Booking, infatti, è possibile scoprire l’offerta delle strutture più belle d’Italia, quali sono i prezzi, qual è il menù del ristorante, se è disponibile un tavolo a pranzo, un parcheggio, se puoi portare in spiaggia il tuo animale domestico, fare corsi di vela, di windsurf, di sup, noleggiare una barca, avere accesso all’area piscina e tanto tanto altro. Una volta trovato quello che fa per noi possiamo prenotare tutto con un semplice click. "La nostra app" - racconta Yor Balini, CEO di Riva Booking - “non è solo un modo semplice per prenotare i servizi offerti dai beach club, ma anche una maniera per promuovere le più belle location del nostro Paese, attirando un turismo sano ed offrendo delle soluzioni beach tailor made”.

Possibilità di scegliere tra centinaia di beach club

Dalla Sicilia alla Liguria, l’app ad oggi conta quasi 500 beach club e sta continuando ad espandersi a macchia d’olio. Una grande svolta, non soltanto per gli amanti del mare e dei turisti che hanno la possibilità di organizzare una giornata di mare comodamente dal proprio smartphone senza necessità di fare file sotto il sole o svegliarsi presto anche il week end per trovare un lettino in prima fila, ma anche per i proprietari delle strutture che hanno a disposizione un semplicissimo ma efficace strumento per la gestione delle prenotazioni, riducendo drasticamente le chiamate in entrata.