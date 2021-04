Pokémon Go, al via l'evento della settimana della sostenibilità

Si potranno compiere delle azioni concrete nella vita di tutti i giorni, come ripulire la spazzatura dal proprio quartiere, piantare un albero o fare del volontariato, e documentare il tutto su Instagram, Facebook o Twitter per ottenere dei bonus nel gioco

Anche dai Pokémon arriva un segnale verso la sostenibilità ambientale. Niantic ha infatti promosso un nuovo evento per Pokémon Go , che andrà avanti da oggi fino a domenica 25 aprile, proprio in occasione della settimana della sostenibilità.

Come ottenere i punti bonus sulla sostenibilità ambientale

Gli allenatori avranno l'occasione di ottenere punti bonus in Pokémon Go semplicemente completando alcuni obiettivi incentrati sui temi ambientali presenti nella realtà. Si potranno dunque compiere delle azioni concrete nella vita di tutti i giorni, come ripulire la spazzatura dal proprio quartiere, piantare un albero o fare del volontariato, e documentare il tutto su Instagram, Facebook o Twitter attraverso un post con una foto e una descrizione di ciò che è stato fatto: fondamentale sarà aggiungere l’hashtag #SustainableWithNiantic e il tag @NianticLabs.

In questa settimana farà la sua comparsa per la prima volta su Pokémon Go anche il Pokémon Bimano Binacle, oltre a Grimer, Drilbur, Trubbish, Ferroseed e altri. E nello store sarà disponibile gratuitamente una maglietta per la settimana della sostenibilità da far indossare al vostro avatar.