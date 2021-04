Videogiochi, i principali nuovi titoli in uscita ad aprile 2021

Primavera ricca per gli appassionati di gaming. Dagli anni’ 90 tornano i Pokémon e SaGa Frontier, con nuove modalità di gioco, nuovi ruoli e nuovi personaggi. Si torna anche nella Galassia Lontana Lontana -con il nuovo “Star Wars: Republic Commando”- e in quella di Trails of Cold Steel per la battaglia finale in “The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV”. Ecco i titoli più interessanti di aprile Condividi:

Molti i videogiochi in uscita ad aprile su tutte le piattaforme di gaming. Per i nostalgici di fine anni ’90 Nintendo Switch rilascerà a fine mese “New Pokémon Snap”, dove la sfida non sarà quella di catturare più Pokémon possibili ma di riuscire a fotografarli nelle pose più interessanti. Il fantasy sarà invece protagonista dei nuovi titoli “Lost Words: Beyond the Page” e “Before your Eyes”, in arrivo il 6 e l’8 aprile. Si torna anche a combattere nelle Guerre dei Cloni in “Star Wars: Republic Commando” e nel continente di Zemuria in “The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV”. Per gli appassionati di moto e di baseball, in uscita “MotoGP 21” e “MLB The Show 21”.

New Pokémon Snap Dall’epoca Nintendo il 30 aprile arriverà su Switch “New Pokémon Snap”. I creativi di Bandai Namco Studios questa volta non faranno però vestire ai giocatori i panni di allenatori a caccia di sfide e medaglie, ma di fotografi. Il gioco ruoterà infatti intorno all’osservazione dei Pokémon immersi nel loro ambiente naturale, con dettagli inediti rispetto alla saga principale. Obiettivo: immortalarli nelle pose più spettacolari e creative possibili. Per ottenere lo scatto migliore, bisognerà ricorrere all’astuzia, addormentando ad esempio i Pokémon più sfuggenti con un Poké Flauto.

Lost Words: Beyond the Page Sempre su Nintendo Switch, il 6 aprile uscirà anche “Lost Words: Beyond The Page”. Tra realtà e fantasia, il platform 2D sviluppato da Sketchbook Games porterà i giocatori dentro il mondo della protagonista Izzy. Giovane appassionata di scrittura, riuscirà a superare un momento difficile rifugiandosi tra le pagine bianche del diario regalatole dalla nonna. Lì scatenerà la fantasia, raccontando le avventure di un’eroina impegnata nel salvataggio del Regno di Estoria.

Star Wars: Republic Commando Gli sviluppatori di Aspyr porteranno -dal 6 aprile, su Nintendo Switch e PS4- i fan di Star Wars ancora una volta nella Galassia Lontana Lontana. Dopo il successo dei due “Star Wars Jedi Night”, arriva “Star Wars: Republic Commando”. Durante le Guerre dei Cloni, il giocatore sarà alla guida della Squadra Delta per difendere le istituzioni della Repubblica, vestendo i panni dei soldati Boss, Fixer, Scorch e Sev.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV Altra saga a tornare questa primavera, il 9 aprile, è quella di Trails of Cold Steel. Per il capitolo finale la creazione degli sviluppatori di Nihon Falcom sarà disponibile su PC e -per la prima volta- anche su Switch. Si giocherà la sorte definitiva del continente di Zemuria, non senza intoppi: l’istruttore Rean Schwarzer e l’Eroe della Guerra Civile Erboreniana sono scomparsi.

SaGa Frontier Remastered Non solo Pokémon per i nostalgici di fine anni ’90. Il 15 aprile – su PS4, PC, Switch, iOS e Android - torna il classico RPG giapponese SaGa Frontier. Nuova grafica, alta definizione, funzioni aggiuntive e Fuse, nuovo protagonista da poter scegliere, oltre ai sette originali, per immergersi nel mondo delle “Regioni”.

MotoGP 21 Con 120 piloti e 20 circuiti, l’italiana Milestone torna sui tracciati MotoGP, Moto2 e Moto3. Grafiche potenziate e una nuova modalità di gioco per MotoGP 21: Carriera Manageriale. Gli appassionati di racing potranno creare un team ufficiale da zero e personalizzare a piacimento le proprie moto. In uscita il 22 aprile per PS4, PS5, Switch, XBO, XSX, Stadia e PC.

